Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı

08.04.2022 10:53
Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlar, ellerindeki anahtarla hurdacı kılığında kendi dükkanı gibi bir fırına girerek, içerisinde para ve altınlar bulunan çelik kasayı yükleyerek götürdü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlar, ellerindeki anahtarla hurdacı kılığında kendi dükkanı gibi bir fırına girerek, içerisinde para ve altınlar bulunan çelik kasayı yükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, iş yeri sahibi 130 bin liralık zararları olduğunu ve kapının anahtarla açılması nedeniyle eski bir çalışanlarından şüphelendiklerini söyledi.

Olay, Karabağlar ilçesine bağlı Barış Mahallesi 4095 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız, hurdacı kılığında bir fırının önüne geldi. Elindeki anahtarla kapıyı açan hırsızlar, içeriye girerek içerisinde para ve altınlar bulunan çelik kasayı el arabasına yükledi. Daha sonra hemen dışarıya çıkan hırsızlar, anahtarla girdikleri iş yerinin kapısını kapatıp olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

"Burada çalışan bir personelden şüpheleniyoruz"

İş yeri sahibi Efkan Bakadur, kapının anahtarla açılması nedeniyle eski bir çalışanlarından şüphelendiklerini söyledi. Bakadur, 130 bin liralık zararları olduğunu ifade ederek, "İş yerimizin kapısı normal anahtar ile açılarak içeri giriliyor. Çelik para kasamızı, bir personelimizin 8 tane çeyrek altınını, şahsıma ait ruhsatlı silahımı, çalışanlarımın aylık paralarını, toplamda kasanın içinde yaklaşık 130 bin liraya yakın bir parayı çalıyorlar. Burada çalışan bir personelden şüpheleniyoruz. Şüphelerimiz o yönde; ama kimseye bir ithamda bulunamıyoruz. İş yerimizde çalışıp, ayrılmıştır. Anahtarı getirip teslim etmiştir; ama anahtar kopyalanması da zor bir iş değil. Bize de soruşturmanın gizliliği açısında pek bir bilgi vermediler. Umutla bekliyoruz. Zor zamanda biz emeğimizle mücadele ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin haklarına girmeyeyim. Çalışarak, çabalayarak, mücadele ederek bir iş yapsınlar. Burada kaç kişi mağdur durumda. Biz de bir işletmeci olarak ödemelerimizi yapamadık. Psikolojik olarak mağdur duruma düştük. Ticari hayatımızda hiç yaşamadığımız şeyler bunlar. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. - İZMİR

Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı
Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı
Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı

YORUMLAR
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Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı - Son Dakika


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