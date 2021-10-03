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HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA

03.10.2021 11:18

KADIKÖY'de apartman görevlisi ve kızı Merve Vural, binaya giren maskeli ve silahlı 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından fark ederek durdurmak istedi.

KADIKÖY'de apartman görevlisi ve kızı Merve Vural, binaya giren maskeli ve silahlı 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından fark ederek durdurmak istedi. 23 yaşındaki genç kız, kaçan şüphelilerden birini tutarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Diğer şüpheli, genç kıza silah doğrultarak tehdit edince, baba ve kızı şüphelilerin peşini bıraktı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, yaşananlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 20.00 sıralarında Bostancı'da meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 2 kişi binanın dış kapısını kartla açarak içeri girdi. Bir süre binanın içinde dolaşan ve etrafı kolaçan eden şüphelileri güvenlik kamerasından fark eden apartman görevlisi ve kızı Merve Vural evlerinden dışarı çıktı. Şüphelilerle göz göze gelen apartman görevlisi Feyzullah Vural Kimsiniz, kime geldiniz diye sormaya başlayınca sözlü tartışma başladı.

Tartışma sonrasında şüpheliler, hızla binadan çıkarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada 23 yaşındaki Merve Vural şüphelilerin peşinden koşmaya başladı. Genç kız bahçe kapısından geçti, şüphelinin üzerine atlayarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Diğer şüpheli silahını doğrultarak genç kızı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine baba ve kızı, şüphelilerin peşini bıraktı. Maskeli ve silahlı kişiler geldikleri otomobil ile uzaklaştı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERMİYİ AĞZINA VERİP SİLAHI BANA DOĞRULTTU

O anları anlatan Merve Vural, Babamla birlikte evimizde oturuyorduk. Güvenlik kameralarına baktığım anda asansörden 2 şüpheli kişinin çıkış yaptığını gördük. Kapıya çıktık, o anda sözlü tartışma yaşandı. Tehdit etmeye başladılar. 'Biz de buraya boş gelmedik' dediler. Babam sopayı almaya çalışınca kaçmaya başladılar. Bahçe kapısından dışarı çıkarak şüphelilerin birinin üzerine atlayarak kaçmasını engellemeye çalıştım. Diğer şüpheli silahını çıkartıp mermiyi de ağzına verip bana doğrulttu. Sonra babama doğrultu, sonra tekrar bana doğrulttu. Hedefi bendim aslında bırakmamı istediği için. Bıraktık silaha karşı savunmasızdık. Sonra tekrar peşinden gittik ama yakalayamadık dedi. Vural sözlerine şöyle devam etti Yukarıda birini mi öldürdüler. Hırsızlık mı yaptılar ya da birini yaraladılar bilmiyorum. Bütün ihtimaller korkunç ihtimaller. O insanların ellerini ceplerine koyarak gitmelerine izin veremezdik, ben de babam da. İçgüdüsel olarak bunu yapmak durumunda hissetim kendimi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KMAERASINDA

Yaşanan film gibi olay binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kartla binanın dış kapısını açan şüpheliler, binanın içinde dolaşmaya başlıyor. Bu sırada apartman görevlisi ve kızı şüphelilerle göz göze geliyor. Tartışma sonrası şüpheliler kaçmaya çalışırken, apartman görevlisinin kızı şüphelilerden birinin üzerine atlayarak kaçmasını engellemeye çalışıyor. Bu sırada diğer şüpheli genç kıza silahını doğrulttuğu görülüyor.

HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA
HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA
HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA
HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA

Bostancı, Bahçe, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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