Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Kendilerini Kaydeden Güvenlik Kamerası Cihazını da Çaldılar

Hırsızlar Kendilerini Kaydeden Güvenlik Kamerası Cihazını da Çaldılar

17 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.

Hırsızlar Kendilerini Kaydeden Güvenlik Kamerası Cihazını da Çaldılar, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.

Olay, Bahçeler Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece iş yerine gelen hırsız veya hırsızlar iş yerine girerek iş makinelerine ait 6 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çaldılar. Hırsızlar ayrıca iş yerinde kayıtta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak yanlarında götürdüler. Sabah iş yerine gelen işçiler, iş yerinde bulunan binanın üst katında kapının camının kırık olduğunu fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:31:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Kendilerini Kaydeden Güvenlik Kamerası Cihazını da Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]