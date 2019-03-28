Hırsızlar Kendilerini Kaydeden Güvenlik Kamerası Cihazını da Çaldılar
17 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.
Olay, Bahçeler Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece iş yerine gelen hırsız veya hırsızlar iş yerine girerek iş makinelerine ait 6 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çaldılar. Hırsızlar ayrıca iş yerinde kayıtta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak yanlarında götürdüler. Sabah
iş yerine gelen işçiler, iş yerinde bulunan binanın üst katında kapının camının kırık olduğunu fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi incelemesi yaptı.
Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti