Son Dakika Haberleri: Hırsızlar, Kömürlükte Ne Bulduysa Çaldı

Hırsızlar, Kömürlükte Ne Bulduysa Çaldı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde bir kömürlükten bin 100 TL değerinde malzeme çalındı.

Hırsızlar, Kömürlükte Ne Bulduysa Çaldı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde bir kömürlükten bin 100 TL değerinde malzeme çalındı.

Keşan ilçesine Yerlisu köyünde oturan C.A, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, tarlasının içerisinde bulunan kömürlükte toplam değeri bin 100 TL olan 1 adet 100 amperlik akü, 1 adet su motoru ve 1 adet jeneratörün çalındığını beyan etti.

Jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

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