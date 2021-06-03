Hırsızlar korkulu rüyaları oldu - Son Dakika

Arnavutköy'de semt pazarına giden bir kadın geri geldiğinde evinin dağıldığını, bütün birikimlerinin çalındığını gördü. 2'inci kez evi soyulan Bolulu ailesi, hırsızların bulunması için yardım istedi.

Olay, dün saat 16.00 sularında Arnavutköy İmrahor Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sevda Bolulu evin alışverişini yapmak üzere pazara gitti. Alışveriş yaptıktan sonra evine dönen Sevda Bolulu, odaların darmadağın olduğunu ve bütün altınlarının çalındığını fark etti. Hemen eşi Gökhan Bolulu'ya haber verdi. Gökhan Bolulu da evine geldiğinde büyük şok yaşadı. 2. kez evleri soyulan çift korkulu rüyaları haline gelen hırsızların bulunması için yardım istedi.

Hiç kimse görmemiş yeter artık

Pazara gidip geldiğinde eve hırsız girdiğini fark eden Sevda Bolulu, "Saat 15.30 gibiydi ben evimden çıktım pazara gittim, geri geldiğimde bir baktım eve hırsızlar girmiş. Kapı açık haldeydi ve yatak odamız darmadağınıktı bir sürü altınımız çalındı. Hiç kimse görmemiş, 17 tane altınım ve 3 metre kadar altın zincirimiz çalındı" ifadelerini kullandı.

Burası tenha bir yer olduğu için rahat ediyorlar

Evlerine 2. kez hırsız giren Gökhan Bolulu, "Ben iş yerindeydim çalışıyordum saat 15.30, 16.00 sularıydı. Eşim beni aradı pazara gideceğini söyledi daha sonra tekrardan aradı ve eve hırsız girdiğini söyledi hemen çıktım geldim. Polis içeriye girmememiz gerektiğini söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin geleceğini söylediler. Bizim evimize 2 senede 2 kere girdiler diğer komşularımıza da giriyorlar burası tenha bir yer olduğu için rahat ediyorlar herhalde. 17 tane cumhuriyet altınımız ve eşimin takıları çalındı yardım istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL