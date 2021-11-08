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Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı - Son Dakika

Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı

08.11.2021 09:12

Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı Esenyurt'ta hırsızlar, 12 yaşındaki Berat isimli çocuğun 3 ay boyunca çalışarak biriktirdiği parayla satın aldığı cep telefonunu çaldı.

Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlar, 12 yaşındaki Berat isimli çocuğun 3 ay boyunca çalışarak biriktirdiği parayla satın aldığı cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. İddialara göre dürümcüye müşteri gibi giren şahıs, yemek ve içecek istedi. İş yeri sahibi siparişleri hazırlarken hırsız ise etrafı kolaçan etmeye başladı. O sırada tezgahın üstündeki telefonu gözüne kestiren şahıs, soğukkanlılık ile telefonu arka cebine attı. Bir süre daha sipariş bekler gibi davranan hırsız, iş yeri sahibine markete gidip geleceğini söyleyerek kayıplara karıştı.

"3 aylık emeğimi çaldı"

Diyarbakır'dan amcasının yanına çalışmaya gelen 12 yaşındaki Berat Fidan, 3 aylık maaşı ile telefonu aldığını söyleyerek "Amcamın dükkanında çırak olarak çalışıyorum, paket servise gidiyorum. Geçtiğimiz gün bir sipariş geldi ve telefonumu tezgaha bırakarak siparişi götürdüm. O sırada bir müşteri gelmiş dükkana ve sipariş vermiş. Amcamın ocakla uğraştığı esnada ise telefonumu arka cebine atarak kayıplara karışmış. Ben o telefonu 3 ay çalışıp aldım. Daha 1 ay bile kullanamadan çalındı. Yani anlayacağınız 3 aylık emeğim boşa gitti" diyerek hırsızın bulunmasını istedi.

"Telefonu alarak arka cebine attı"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Celal Fidan, "Çalınan telefon benim yeğenimin. Yeğenim sipariş götürmeye gitmişti ve telefonunu da tezgaha bırakmıştı. O sırada dükkana bir müşteri geldi. Benden kola istedi, ben de dolaptan alabilirsiniz dedim. Daha sonra 'Bana dürüm yapabilir misiniz?' dedi. Ben de dürümü hazırlamak için ocağa yöneldim. Tabi o sırada arkam dönüktü. Bu durumdan faydalanan hırsız, tezgahta duran telefonu alarak arka cebine attı. Bir süre olayı bozuntuya vermeden oturdu ve sonrasında bana 'market var mı?' diye sordu. Bende tarif ettim marketi ve bir daha gelmedi" dedi.

(HP- Mİ-ÖFA

Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı
Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı
Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı
Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı
Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı

Cep Telefonu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar Berat'ın 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu böyle çaldı - Son Dakika
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