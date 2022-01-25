Üye Girişi
Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı - Son Dakika

Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı

25.01.2022 15:21

Gaziantep'te bir iş yerinin tuvalet duvarını kırıp yandaki kuyumcu dükkanına giren 4 kişi 1,5 milyon liralık altını alıp kaçtı. Şahısların güvenlik kamerasını ayakkabı kutusu ile kapattığı öğrenildi.

Gaziler Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde bir ayakkabı mağazasına giren 4 şüpheli, balyozla tuvalet duvarını kırarak bitişikteki İbrahim Halil İdiz'e ait kuyumcu dükkanına geçti.

Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon liralık altın çaldılar

1.5 MİLYON LİRALIK ALTINLARLA KAÇTILAR

Yüzlerinde maske olan şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon liralık altını alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen İdiz, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler parmak izi çalışması yaptı, hem dükkandaki hem de bölgedeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon liralık altın çaldılar

"AYAKKABI KUTUSU İLE KAMERAYI KAPATMIŞ"

Ayakkabı dükkanının sahibi İbrahim Çelik, olayın olduğu sabah dükkana girdiklerinde öğrendiklerini söyledi. 4 şüphelinin önce kendi dükkanına ardından da tuvalet duvarını balyozla kırıp kuyumcu dükkanına girdiklerini belirten Çelik, "Sabah erken saatlerde bizim dükkana girmişler. Buradan tuvalet kısmına giriyorlar. Tuvaletteki duvarı balyozla kırıp kuyumcuya ulaşıyorlar. İçeri 4 kişi giriyor, birisi gelip ayakkabı kartonu ile kamerayı kapatıyor. Komşumuzun zararı fazla. İnşallah hırsızlar bir an önce bulunur" diye konuştu.

Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500

Kuyumcu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı - Son Dakika


Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş         
17:42
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement