Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Mahalleyi Susuz Bıraktı

Hırsızlar Mahalleyi Susuz Bıraktı

59 dakika önce

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondaj binasında elektrik pompasının ve kabloların çalınması pes dedirtti.

Hırsızlar Mahalleyi Susuz Bıraktı, System.String[]
Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondaj binasında elektrik pompasının ve kabloların çalınması pes dedirtti. Yaşanan hırsızlık olayının ardından MASKİ, kısa sürede yeni pompa ve kablo montajı yaparak mahalle sakinlerine içme suyu temin etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondajındaki pompa ve kablolar kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Penceresi kırılarak girilen binadan elektrik pompası ve kablolar çalındı. Mahallede bir süre su kesintisine sebep olan hırsızlık olayı emniyete intikal ederken MASKİ'nin kısa süredeki müdahalesi sonrası Killik Mahallesi sakinleri suya kavuşturuldu.

Killik Mahalle Muhtarı Hüseyin Süngü, "Mahallemizde yer alan içme suyu sondaj binasında bir hırsızlık olayı yaşandı. Akşam saatlerinde bir anda suyumuz kesildi. MASKİ'ye başvurmamızın ardından kısa sürede ekipler müdahalede bulundu. Gerekli malzemelerin montajı yapılarak mahallemize yeniden su ulaştırıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

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