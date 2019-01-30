Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Markete Bu Kez Kapının Alt Penceresini Kırarak Girdi

Hırsızlar Markete Bu Kez Kapının Alt Penceresini Kırarak Girdi

20 dakika önce

ELAZIĞ'da Sedat Aktaş'a (50) ait market, 1 yıl içinde 5 kez soyuldu.

Hırsızlar Markete Bu Kez Kapının Alt Penceresini Kırarak Girdi, System.String[]
ELAZIĞ'da Sedat Aktaş'a (50) ait market, 1 yıl içinde 5 kez soyuldu. Hırsızların markete kapının altında bulunan camı kırarak girdiği belirlendi.

Elazığ'ın tarihi çarşılarından biri olan Kapalı Çarşı'da bulunan Sedat Aktaş'a ait market, son 1 yılda 5 kez hırsızların hedefi oldu. Bir kez çatıdan girilerek soyulan markete dün akşam ise hırsız ya da hırsızlar, kapının altındaki camı kırıp, açılan bölümden girdi. Bu sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Aktaş, hırsızların kasadaki bozuk paraları aldıklarını söyledi.

Aktaş, "Bir yılda beş defa soyuldum. Yine camları kırarak girmişlerdi. Bir seferinde ise çatıdan iş yerime girmişlerdi. Emniyetimiz bu hırsızları yakalamak için çalışıyor. Henüz bir sonuç alamadık. Marketin kapısının altında bulunan camı kırıp, girmişler. Bu kadar dar bir yerden nasıl girdiler anlayamadık" dedi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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