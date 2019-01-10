Hırsızlar Marketin Camını Kırdığı Sırada Polise Suçüstü Yakalandı
40 dakika önce
Hırsızlar marketin camını kırdığı sırada polise suçüstü yakalandıADANA - Adana'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.
Hırsızlar marketin camını kırdığı sırada polise suçüstü yakalandı
ADANA - Adana
'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.
Olay, Yüreğir
İlçesi Orhan Kemal
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen iki kişi cadde üzerinde bulunan marketin camını kırarak içeri girmek istedi. Bölgede devriye atan polis ekipleri ise şahısları fark etti. Polisleri gören iki kişi koşarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıslar Yüreğir Devriye Ekiplerince yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
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