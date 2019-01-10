Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Marketin Camını Kırdığı Sırada Polise Suçüstü Yakalandı

Hırsızlar Marketin Camını Kırdığı Sırada Polise Suçüstü Yakalandı

40 dakika önce

Hırsızlar marketin camını kırdığı sırada polise suçüstü yakalandıADANA - Adana'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.

Hırsızlar marketin camını kırdığı sırada polise suçüstü yakalandı

ADANA - Adana'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.
Olay, Yüreğir İlçesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen iki kişi cadde üzerinde bulunan marketin camını kırarak içeri girmek istedi. Bölgede devriye atan polis ekipleri ise şahısları fark etti. Polisleri gören iki kişi koşarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıslar Yüreğir Devriye Ekiplerince yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Yüreğir, Polis, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Cezaevinden İzne Çıkan Hükümlü, Mahalleyi Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 04:24:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Marketin Camını Kırdığı Sırada Polise Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]