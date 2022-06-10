Hırsızlar mezarlığa dadandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar mezarlığa dadandı

10.06.2022 15:12
Hırsızlar mezarlığa dadandı

Kastamonu'da bir mezarlıktaki demir kapı ve bazı mezarların demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Kastamonu'da bir mezarlıktaki demir kapı ve bazı mezarların demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkez Honsalar Mahallesi'nde bulunan Okmeydanı Mezarlığına giden vatandaşlar, bazı kabristanlıkların kapılarının olmadığını fark etti. Vatandaşlar, etrafta yaptıkları inceleme sonrasında mezarlıkta bulunan demir korkulukların da çalındığını fark etti. Yapılan incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi. Bazı kabristanlıkların da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü.

Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi. - KASTAMONU

Hırsızlar mezarlığa dadandı
Hırsızlar mezarlığa dadandı

YORUMLAR
500
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor Karabağ Şehidi Rıfat'ın annesine eğitim gördüğü üniversiteden vefa örneği Karabağ Şehidi Rıfat'ın annesine eğitim gördüğü üniversiteden vefa örneği
Kaynak: İHA

Okmeydanı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar mezarlığa dadandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlar mezarlığa dadandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement