Hırsızlar motosikletini çaldılar!

Hırsızların son hedefi Çeşme'de yaşayan Esra Eron oldu. Eski modelin, evinin otoparkındaki motosikleti sadece 36 saniye içinde çalındı. Esra Eron, motosikletinin bulunması için Emniyet birimlerinden yardım istedi. İşletmeci Oğulcan Engin'in çalınan motosikleti Kasımpaşa'da bulunmuştu.

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Eski model Esra Eron 'a hırsızlık şoku. Çeşme 'de yaşayan ünlü modelin evinin otoparkından motosikleti çalındı. Önceki gün güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Eron, hırsızların bulunmasını istedi. Filmleri aratmayan görüntülerde motosikletle gelen iki kişi, park halindeki Eron'un aracını kısa süre içinde çalıştırarak götürdüğü görüldü. Toplam 36 saniyede motosikleti otoparktan çıkaran hırsızların bu inanılmaz hızı, görüntüleri izleyenleri de şaşkına çevirdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde de Seda Sayan 'ın oğlu Oğulcan Engin 'in Cihangir 'deki evinin önünde motosikleti çalınmıştı. Bu arada geçtiğimiz günlerde de Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in Cihangir'deki evinin önünde motosikleti çalınmıştı. Emniyet birimleri, güvenlik kameraları izledikten sonra hırsızları yakalamıştı.

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