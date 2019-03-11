Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Muhabbet Kuşlarını Çaldı

Hırsızlar Muhabbet Kuşlarını Çaldı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden muhabbet kuşları çalındı.

Hırsızlar Muhabbet Kuşlarını Çaldı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden muhabbet kuşları çalındı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için çarşıya çıkan Ö.Y., eve geri döndüğünde oturma odasının camının kırılarak 2 adet cep telefonu ve 4 tane muhabbet kuşunun çalındığını gördü. Ö.Y, hırsızlık olayını emniyete bildirdi. Polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

Büyük Cami Mahallesi, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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