Hırsızlar muhtara yakalandı - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesinde bir eve giren hırsızlar muhtarın uyanıklığı sonucu suçüstü yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Hasan Şahin, jandarma ekiplerini arayarak köy sakinlerinden M. U. ve Ş.l'nın evinde hırsızlık olduğunu bildirdi.



Belirtilen yere giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ö.G ve Ö.I. adlı şahıslar girdikleri evden kaçamaya çalışırken yakaladı. Yapılan incelemede evin alt katındaki kapı kilidinin kırılı vaziyette olduğu ve evden 1 adet büyük pekmez leğeni, 2 adet bakır güğüm 2 adet bakır kazanı alındığı tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları malzemeler evin bahçesinde saklanmış halde bulunurken daha sonra ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - GİRESUN