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Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra polise yakalandı

38 dakika önce

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra polise yakalandı, System.String[]
İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise oda içine yerleştirilen bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Maltepe, Aydınevler Mahallesi'nde 4 Mayıs günü gerçekleşen evden hırsızlık olayının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı oda içine yerleştirilen bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken,

kayıtları inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkalini tespit ederek peşlerine düştü. Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda şüphelilerin Bahçelievler'de bulunan Zafer Mahallesi'nde bir otomobille seyir halinde oldukları görüldü. Bunun üzerine ekipler otomobili durdurarak içinde bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliğince gözaltına alınan Ozan Ç., Hakan D. ve Mehmet K.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ozan Ç. ve Hakan D. tutuklanırken, Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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