Son dakika haberleri: Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
02.12.2020 12:41
Son dakika haberlerine göre -Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve işyeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.
-Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve işyeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.
Gaziantep'in Nizip İlçesinde motosiklet ve işyerinden hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Duvara tırmanarak iş yerlerine giren 3 hırsız, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak haklarında adli soruşturmaya başlatıldı.
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