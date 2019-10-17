Son Dakika Haberleri: Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar
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Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar

1 saat önce

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılarGAZİANTEP - Gaziantep'te bir bijuteri dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak kasadan para çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bijuteri dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak kasadan para çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bir bijuteri dükkanına giren 2 kişiden biri iş yeri sahibine ürünlerin fiyatını sorarak oyalarken, diğeri ise el çabukluğu ile kasadaki kağıt paraları alarak kayıplara karıştı. Kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde ise hırsızları fark etti. Polisi arayan iş sahibi, güvenlik kamera görüntülerini polise teslim ederek yardım istedi. iş yerlerine gidilerek iş yeri sahibini oyalamak sureti ile hırsızlık yaptıkları tespit edilen K.Ş. ve M.C.T. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda, yakalanan her iki şahsın da "hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşılmış, şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar

Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:39 Kaynak: İHA
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