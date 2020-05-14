Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar - Son Dakika

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandılar

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde araçlardan teyp ve ses sistemi çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandılar.

İlçede 2 ayrı otomobilin çalınan teyp ve ses sistemi hırsızlığı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamaralarından şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı. Öte yandan otomobillerden yapılan hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.