Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı - Son Dakika
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Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı

20.04.2022 14:48
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı

Antalya'da kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Evinin hırsızların mekanı haline gelmesine sinirlenen ev sahibi ise isyan etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2283 Sokak üzerindeki kullanılmayan müstakil evde çıktı. Evin arka bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden ve yanındaki apartmana sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sahibi Bircan Kırca ise itfaiye ekibinin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Eve sürekli hırsızların girdiğini belirten Kırca, "Demir kapı ve korkulukları çalmışlar. 3 gün önceye kadar gün-ısı buradaydı, ön peteklerini alıp götürdüler. Bugün de gördüğünüz gibi yangın çıkarttılar. Gün-ısının tamamını alıp götürmüşler. Soydular, su saati gitti, boruları çaldılar, karakola da şikayet ettik. Ama bir sonuç çıkmadı" dedi. - ANTALYA

Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı

YORUMLAR
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Antalya, Yangın, Kepez, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı - Son Dakika


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