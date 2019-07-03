Hırsızlar onlarca köpeği susuz bıraktılar
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Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evine su taşıyan artezyen pompasının elektrik kablolarının çalınması, barınakta bulunan köpeklerin susuz kalmasına neden oldu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:07 Kaynak: İHA
'in Tarsus
İlçe Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evine su taşıyan artezyen pompasının elektrik kablolarının çalınması, barınakta bulunan köpeklerin susuz kalmasına neden oldu.
Köpek Bakım ve Islah Evine su taşıyan artezyen pompasının elektrik kabloları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yaşanan hırsızlık nedeniyle bakım evinde kalan onlarca köpek susuz kaldı. Bakım Evi yetkililerinin durumu fark etmesiyle önce hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Tarsus Belediyesi
Köpek Bakım ve Islah Evine gelerek durumu yerinde inceleyen Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran, artezyen kabloların yenilenmesi talimatını verdi.
Yaşanan hırsızlıkla ilgili polis tahkikat başlattı. - MERSİN
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