Son Dakika Haberleri: Hırsızlar operasyonla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar operasyonla yakalandı - Son Dakika

Hırsızlar operasyonla yakalandı

6 saat önce

Polis ekipleri birçok hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ettiği zanlıları operasyonla yakaladı.

Hırsızlar operasyonla yakalandı, System.String[]

Polis ekipleri birçok hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ettiği zanlıları operasyonla yakaladı.


Tekirdağ'ın Saray ilçesi ve köylerinde ev ve işyerlerinden toplam 13 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu olaylardan aranmaları bulunan M.D. ve U.C. isimli iki zanlı Saray Polisinin teknik ve fiziki takibi sonrası Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonla yakalandılar.


Yakalanan iki zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı? Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar operasyonla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]