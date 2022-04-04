Hırsızlar, otomobilinde uyuyakalan sürücünün 5 ata altını ve 2 cep telefonunu çaldı! Kameralar her şeyi kaydetti - Son Dakika
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Hırsızlar, otomobilinde uyuyakalan sürücünün 5 ata altını ve 2 cep telefonunu çaldı! Kameralar her şeyi kaydetti

04.04.2022 13:53

İzmir'in Buca ilçesinde, gece otomobilinde uyuyakalan gencin başına gelmedik kalmadı. Durmuş Samet Özbek adlı sürücünün uyuduğunu gören 2 hırsız, otomobildeki 5 ata altını ile 2 telefonu çalarak kayıplara karıştı. İşte o anlar.

Otomobil yedek parça alım satımı yapan Durmuş Samet Zeybek'in (20) otomobilinde uyuyakaldığını fark eden 2 kişi, araca yaklaştı. Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp, kapıyı açtı. Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan şüpheliler, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilinde uyuyan sürücüyü fark eden hırsızlar şahsın 5 ata altınını ve 2 cep telefonunu çaldı

5 ATA ALTINI İLE 2 CEP TELEFONUNU ÇALDIRDI

Durmuş Samet Zeybek, "Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bunu durumu fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler" dedi.

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Otomobil, Zeybek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hırsızlar, otomobilinde uyuyakalan sürücünün 5 ata altını ve 2 cep telefonunu çaldı! Kameralar her şeyi kaydetti - Son Dakika
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