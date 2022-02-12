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Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu - Son Dakika

Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu

12.02.2022 10:08
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu

Bursa'nın verimli ovasında üretim yapan çiftçilerin hırsızlar kabusu oldu.

Bursa'nın verimli ovasında üretim yapan çiftçilerin hırsızlar kabu su oldu. Bakırın çok değerli olması sebebiyle sulama sondajlarını çalıştıran kablolar çalınınca, tonlarca meyve üreten ve ihraç eden üreticiler kara kara düşünmeye başladı.

Türkiye'nin meyve ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan Bursa ovasında çiftçilerin sulama sondajlarına hırsızlar dadandı. Hırsızlar ovada gezerek bahçeleri sulamak için açılan sondajların pompa ve bakır kablolarını çalıyor. Sürekli pompa ve bakır kabloları çalınan üreticiler ne yapacağını şaşırdı. Hurda bakır fiyatlarının 105 lira olması hırsızları bu işe yönlendiriyor. Hırsızların çaldığı pompa ve kabloları yerine takan üreticiler malzemelerinin tekrar çalınmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Herkesin hurdacılık yapmamasını isteyen çiftçiler yapanların da belgeli olmasını istiyor. Bahçe sahipleri bu işi yapanların genellikle madde bağımlısı kişiler olduğunu söylüyor.

Bahçesinden 5 defa sondaj malzemeleri çalınan Ali Bayram, "Hırsızlarla başımız dertte, hurdacıların bu kabloları almasını yasaklamaları lazım. Ben hırsızı yakaladım. Hırsız beni satırla kovaladı. ben de kaçmaya mecbur kaldım. Sondaj kablolarını çalıyorlar. Tam ürünlerimize su vereceğiz; sondajımız kabloları çalındığı için çalışmıyor. Hurdacıların bakır alması yasaklanması lazım. Bu kabloları çalanlar genellikle madde bağımlısı şahıslar, tüm ovada hırsızlıkla alakalı sıkıntı var. Benim 1 yıl içinde 5 defa benim sondaj kablolarım çalındı" dedi. - BURSA

Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu
Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu

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Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar ovadaki çiftçilerin kabusu oldu - Son Dakika


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