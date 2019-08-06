Son Dakika Haberleri: Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü

34 dakika önce

Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü Kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun itfaiye tarafından kurtarıldıBOLU - Bolu'da, hırsızların rögar kapağını çalması nedeniyle kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun, iş...

Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü
Kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun itfaiye tarafından kurtarıldı
BOLU - Bolu'da, hırsızların rögar kapağını çalması nedeniyle kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun, iş makineleriyle kanalizasyon borusu kırılarak itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İrfan Sapmaz isimli vatandaşa ait 1 keçi ve 1 koyun, Aktaş Mahallesi Karaman Sokak üzerinde bulunan boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşerek akıntıyla birlikte 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden Sapmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçelerle olay yerine gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]