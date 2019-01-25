Hırsızlar Rögar Kapaklarını Çaldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 10 rögar kapağı çalındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 10 rögar kapağı çalındı.



Kayı Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan Büyükşehir Belediye ekipleri, kanalizasyon borularının döşendiği caddelerde bir gün önce monte ettikleri rögar kapaklarını sabah saatlerinde kontrol etmek için geldiklerinde rögar kapaklarının yerinde olmadığını gördü.



Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, 10 rögar kapağının etrafına dökülen ve henüz kurumamış betonların kırılması suretiyle çalındığını tespit etti.



Belediye ekipleri, ASKİ'ye ait demir rögar kapaklarının yerine yenilerini koydu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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