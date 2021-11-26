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Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar - Son Dakika

Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar

26.11.2021 10:52

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, sahibinin aracını çalışır vaziyette bırakıp arkadaşıyla sohbet ettiğini fark eden hırsızlar, hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Park etme bahanesiyle aracın yanına yaklaşan hırsızlar, sahibinin gözü önünde aracını çaldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda annesini almak için çalıştığı işyerine gelen Fevzi Ünal'ın oğlu, aracını çalışır vaziyette bırakarak araçtan indi. O sırada esnaflık yapan arkadaşını gören araç sahibi dükkan önünde arkadaşı ile sohbet etmeye başladı.

KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Aracın çalışır vaziyette olduğunu gören hırsızlar işe koyuldu. İlk önce telefonla konuşma bahanesiyle etrafı kolaçan eden hırsızlar, ardından araçlarını park etme bahanesiyle çalacakları araca yanaştılar. O anları dükkanın önünde izleyen araç sahibine aldırmayan hırsızlar, saniyeler içerisinde araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracının çalındığını gören Fevzi Ünal'ın oğlu bir kaç saniye neye uğradığını şaşırdı ve aracının peşinden koştu. Yaşanan o hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇALDIKLARI ARABAYLA KAPKAÇ YAPTILAR

Araçlarının çalındığını polis ekiplerine haber veren aile bir şok daha yaşadı. Polis ekipleri aileye, araçlarının Plaka Tanıma Sistemine belli noktalarda takıldığını ve Pendik civarında bir kapkaç olayına karıştığını söyledi. Konu hakkında konuşan baba Fevzi Ünal, "Saat 18.15'te olay gerçekleşiyor ve bizimkiler direk hırsızlığı polise bildiriyor. 18.54'te araç Tahtakale - Altınşehir mevki'inde plaka tanıma sistemine (PTS) takılıyor. Daha sonra ise 23.34 ise Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçerek Pendik civarına geçiyor. En son edindiğimiz bilgi aracın Pendik civarında olduğu ve kapkaç olayına karıştığı yönünde" dedi.

"OĞLUMUN KAÇ YILLIK EMEĞİN ÇALDILAR"

Oğlunun aracı çalınan Fevzi Ünal, "Dün akşam saatlerinde oğlum eşimi almak için buraya geliyor. Aracı çalışır halde bırakarak araçtan iniyor. O sırada esnaf arkadaşı ile denk geliyor ve dükkanın önünde sohbet etmeye başlıyor. O sırada yoldan geçen bir araçtan hırsız şahıs iniyor ve ilk önce etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra arabayı park etme bahanesiyle aracın yanına yaklaşıyor. O sırada park tarifi yapan çocuk arabaya atlıyor ve gaza basarak kayıplara karışıyorlar. Oğlum aracın peşinden koşsa da nafile. Aracımız 130- 150 bin TL civarında bir değere sahipti. Oğlum bunu yıllarca çalışarak, emek harcayarak aldı. Şu anda oğlumun kaç yıllık emeği çalındı. Yetkililerden bir an önce aracımızı bulmasını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar

Tragger, Pendik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar - Son Dakika


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