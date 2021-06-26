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Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti - Son Dakika

Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti

26.06.2021 10:58
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti, System.String[]

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle saman fiyatları arttı.

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle saman fiyatları arttı. Çiftçiler kışın hayvanlarına verecekleri samanı temin etmeye çalışırken bu kez de buğday tarlalarına hırsızlar dadandı. Üç hırsız gece karanlığında 35 balya samanı çalarken muhtar ve tarla sahibi tarafından yakalandı.

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle buğday ve arpa tarlalarında yüzde 70 ürün ve kalite kaybı yaşandı. Bu yüzdende saman balyasının fiyatı arttı. Geçen yıl 20 kilogramlık bir saman balyası 10-12 TL'den satılırken bu yıl saman balyası fiyatı 25 TL'ye yükseldi. Samandaki fiyat artışı hırsızlarında dikkatinden kaçmadı. Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde çiftçi Ömer Kurucan'a ait hasat edilmiş buğday tarlasındaki balya edilmiş samanları çalmak için üç kişi geldi. Gece karanlığında üç kişi tarlada bulunan 35 balya samanı gece 03.30 sıralarında kamyonete yükledi. Hırsızlar tarladan çıkacakken yapılan ihbarla olay yerine Belediye Muhtarı Mustafa Yanık ve tarla sahibi Ömer Kurucan geldi. Yakayı ele veren hırsızlardan ikisi gece karanlığından faydalanarak tarladan kaçtı. Hırsız N.H plakasız kamyonetle birlikte tarla içinde yakalandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramada bir adet av tüfeği de bulundu. Yakalanan hırsız N.H, plakasız kamyonet ve üzerindeki çalıntı saman balyaları jandarma karakoluna götürüldü. Çalınan saman balyaları çiftçi Ömer Kurucan'a teslim edildi. Kaçan iki hırsızı yakalamak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Saman hırsızları bu kez kaçamadı

Kuraklık nedeniyle artan saman fiyatları yüzünden tarlalara bu kez de saman hırsızlarının dadandığını anlatan Belevi Muhtarı Mustafa Yanık, "Tarlalarımızda hırsızlık olayları yaşanıyordu. Saman balyası hırsızlığı da bu yıl başladı. Kuraklıktan ürün olmayınca saman fiyatı da yükseldi. Geçen sene 20 kilogram gelen bir balya saman 10 -12 TL'den satılırken bu yıl saman balyası 25 TL'den satılıyor. Bu fiyat kışı doğru daha da yükselir. Arpa buğday tarlalarımızda kuraklıktan kaynaklı ürün kaybımız yüzde 70 ler seviyesinde. Ürün olmadı. Arpa buğday boylanmadı, yani samanda olmadı. Gece 03.30 sıralarında balya hırsızlığıyla ilgili ihbar geldi. Tarla sahibi Ömer Kurucan'la birlikte buğday tarlasına gittik. Plakası sökülmüş araç içinde 35 balya samanı çalınıp götürülmek istenirken gördük. Üç kişilermiş ikisi bizi görünce gece karanlığından faydalanıp kaçtı. Ama bir hırsızı araçla birlikte tarlanın içinde yakalamayı başardık. Jandarmaya haber verdik. Gelen ekiplere hırsızı teslim ettik. Jandarma araç içinde yaptığı aramada bir av tüfeği de buldu. Geçen hafta da köyümüzde 200 balya saman tarladan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı. Ele geçirilen kamyonet ve üzerindeki saman balyalarını jandarma ekipleri karakola götürdü. Saman balyalarını tarla sahibimiz Ömer Kurucan'a teslim ettiler. Kaçan iki hırsızı da yakalamak için bölgede çalışma başlatıldı. Çiftçilerimiz kuraklıktan zaten zor durumda ekilen her üründe zarar yaşıyoruz. Birde bunun üzerine tarlalarımıza hırsızlar dadandı. Çiftçimiz zaten zararda birde hırsızlarla uğraşıyoruz. Çiftçiyi üreticiyi rahat bırakın" dedi. - DENİZLİ

Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti

Türk Lirası, Denizli, Buğday, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti - Son Dakika


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