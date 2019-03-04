Hırsızlar Sobelendi
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Günlükbaşı Polis
Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça
Mahallesi 736. Sokak'ta iki kişinin bir evden çıktığını görünce şüphelenerek takibe aldı. Evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen Murat İ. ve Can C., polis ekiplerinin de desteğiyle suçüstü yakalandı. Şüphelilerin gösterdikleri depoda çalıntı olduğu tespit edilen dinamo ve bazı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Murat Yalçın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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