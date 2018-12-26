Hırsızlar Soydukları Evlere Attıkları İmzalarla Yakalandı

MUŞ'un Varto İlçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini soyduktan sonra duvara imza atan 2 şüpheli, ilçede bulunan metruk bir binanın duvarına da aynı imzayı atınca yakalandı.

MUŞ'un Varto İlçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini soyduktan sonra duvara imza atan 2 şüpheli, ilçede bulunan metruk bir binanın duvarına da aynı imzayı atınca yakalandı.



Varto'da özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerine giren ve yaptıktan soygunun ardından duvara tarih yazıp, imza atan hırsızların yakalanması için Emniyet Müdürlüğü'nce özel bir ekip oluşturuldu. Hırsızlık Bürosu polislerince oluşturulan ekip, 36 kameradan elde edilen görüntüleri saniye saniye inceledi. Görüntülerde Kültür Mahallesi'ndeki bir metruk bina tespit edildi. Evi kontrol eden polisler, duvarlarda soygun olaylarının yaşandığı evlere atılan imzaların benzerlerinin olduğunu gördü. 'R-H, iyiki varsın mutluluk, 16.09.2018' yazısını mercek altına alan özel ekip, yazıların aynı el ürünü olduğunu belirledi. Metruk binanın içinde bulunan boş alkol kutuları, nargile ve çerez paketlerinden de parmak izi alındı. Binayı takibe alan polis, kıar yağışıyla birlikte şüphelileri ayak izlerinden takip ederek yakaladı. Kaçmak isterken ele geçirilen şüphelilerin 17 yaşındaki S.C. ve G.B. olduğu tespit edildi. 11 evden hırsızlık yaptıkları anlaşılan şüphelilerin yakınları, görüntü alan gazetecileri tehdit ederek engellemek istedi. Bir şüphelinin annesi ise çocuğunun 17 yaşında olduğunu söyleyerek, görüntü alınmasını istemediğini söyledi.



- Muş

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