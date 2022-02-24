Hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar suçüstü yakalandı

24.02.2022 09:23
Hırsızlar suçüstü yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde girdikleri bir evin eklentilerinde hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde girdikleri bir evin eklentilerinde hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan mahallesinde M.A.'ya ait ikametin bahçe ve deposuna giren A.Ö. ile M.A. hırsızlık yaparken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanırken, şüpheliler ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Gözaltında tutulan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

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Kaçak avcılara ceza Kaçak avcılara ceza

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika


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