Hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar suçüstü yakalandı

22.03.2022 14:52
Hırsızlar suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Sıra Sokak üzerinde bulunan bir sosyal tesisin bahçesinde hırsızlık olayının olduğunu bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler; O.S., T.Ç., S.T. ve A.Y.'yi demir buzdolabı ve sökmüş oldukları logar kapağını at arabası üzerine taşırken suçüstü yakaladı. Ekiplerce at arabası üzerinde yapılan kontrollerde ise inşaat kalıp demirlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika


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