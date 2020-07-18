Hırsızlar tabanları böyle yağladı - Son Dakika

Hırsızlar tabanları böyle yağladı

Bursa'da çaldıkları otomobille seyreden hırsızlar, şüphe üzerine kendilerini durdurmak isteyen polisleri görünce, hem otomobili, hem içinde ayakkabılarını bırakıp kayıplara karıştı.

Bursa'da çaldıkları otomobille seyreden hırsızlar, şüphe üzerine kendilerini durdurmak isteyen polisleri görünce, hem otomobili, hem içinde ayakkabılarını bırakıp kayıplara karıştı.


Olay, Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil trafik polisleri devriye gezdikleri esnada, plakasız ve içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ara sokaklara giren otomobil, Kuru Sokak'ta durdu. 2 şüpheli, otomobili bırakarak koşmaya başladı. Ayakkabılarını bile bırakıp kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Sokak üzerinde bulunan otomobili inceleyen ekipler, otomobilin düz kontakla çalıştırıldığını ve çalıntı olduğunu tespit etti. Otomobilde çift kırma tüfek ele geçirilirken, kaçan şüpheliler ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar tabanları böyle yağladı - Son Dakika
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