Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu - Son Dakika
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Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu

18.03.2022 15:44
Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu

Samsun'da hırsız, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobilin akülerini ve oto teyplerini çaldı.

Samsun'da hırsız, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobilin akülerini ve oto teyplerini çaldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobile giren hırsız veya hırsızlar, 3 akü ve 2 oto teybini çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu - Son Dakika


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