Hırsızlar Tedavi Parasını Çaldı

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir eve giren hırsızlar, bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir eve giren hırsızlar, bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.



Olay dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'da Derbanbaba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu'nun evine gece 02.00 sularında giren hırsızlar, evde bulunan bilgisayar ve Acu'nun şeker hastalığı tedavisi için biriktirdiği 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.



Konu ile ilgili bilgi veren Acu, "155'i aradım polisler geldi olayı anlattım, mutfak balkonunun kapısı açıktı balkondan girmişler eve. Bilgisayarım ve tedavim için biriktirdiğim 2 bin 500 liram çalındı. Zanlıların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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