Hırsızlar teknik servise girip kameralar da dahil bütün elektronik eşyaları çaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde teknik servis ile kurumsal şirketlere elektronik eşya satışı yapılan bir işyerine dadanan hırsızlar, 40 bin lira değerinde 21 parça elektronik malzeme ile güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir
Mahallesinde yaşandı. İşyeri sahibi Nuh Solak, akşam saatlerinde işyerini kapattı, evine gitti. Sabah
saatlerinde komşularının fark etmesiyle kendisine haber verilip işyerine gelen Solak, kapıdaki küpe kilitlerinin kırıldığını ve hırsızlık yapıldığını fark etti. Solak, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, inceleme yaptı, parmak izi aldı. Hırsızların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlar, 21 parça halinde 40 bin lira değerinde elektronik eşya ile geride delil bırakmamak için işyerine ait güvenlik kameralarının da kayıt cihazını çaldı. Evli ve 2 çocuk babası işyeri sahibi Nuh Solak, çalınan elektronik eşyaların yüzde 80'inin müşterilere ait olduğunu ve tamir edilmek üzere işyerine getirildiğini söyledi.
Maddi olarak çok zor durumda olduğunu belirten işyeri sahibi Nuh Solak, "Sabahın erken saatlerinde hırsızlık olmuş, komşularım bana haber verdi. Geldiğimizde dükkanda hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi çalmışlardı. Müşterilere ait malzemeler vardı, elektronik eşyalar vardı, rafların tamamı laptaplarla doluydu, 21 parça elektronik eşya çalınmış. Buradaki eşyaların birçoğu tamir için getirilmişti, müşterilere aitti. Dükkan kira, oturduğum ev kira, çok zor durumdayım. Emniyet güçlerimizden, bu hırsızların bulunması için yardım bekliyorum. Ekipler geldi, parmak izi falan aldılar. Hiçbir şey yapamıyorum. Ortalama 40 bin lira civarında bir zarar var. Çalınan cihazların müşterilerin olması bizleri daha zor durumda bırakıyor. Şu an müşterilere ait cihazların bedelini ödeyemiyorum. Bize göre belki o malzeme para etmeyen bir üründür fakat müşterinin olunca zor durumda kalıyoruz. Burası teknik servis ve kurumsal satış yapılan bir iş yeridir. Dükkanın güvenlik kamerası da vardı. Hırsızlar eşyalarla beraber güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alıp götürmüşler. Yetkililerimizden yardımcı olmalarını diliyorum" diye konuştu.