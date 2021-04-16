Hırsızlar telefon direğindeki bakır kabloları keserek çaldılar - Son Dakika

Samsun'da hırsızlar, telefon direklerindeki bakır kabloları keserek çaldılar.

Olay, Samsun Asarcık ilçesinin Koşaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar 12 direk arasındaki 600 metre uzunluğundaki bakır telefon kablolarını keserek çaldılar. Haberleşmenin kesilmesi üzerine hırsızlık olayı fark edilerek firma yetkilileri tarafından jandarmaya şikayette bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN