Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

15.10.2022 09:41
Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

Bursa'ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenin, içinde pasaportları bulunan çantası çalındı.

Bursa'ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenin, içinde pasaportları bulunan çantası çalındı. Aile soluğu karakolda aldı.

Bursa'nın tarihi yerlerini gezmek için gelen Kuveytli 6 kişilik ailenin çantası Ulucami'de çalındı. İçinde ailenin pasaportlarının bulunduğu çanta çalınınca aile ne yapacağını şaşırdı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle 6 kişilik aile en yakın polis karakoluna yönlendirildi. Polis ekipleri çantayı çalan hırsızları bulmak için harekete geçti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı - Son Dakika

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