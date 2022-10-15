Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

15.10.2022 09:59

Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı Pasaportları çalınan turist aile soluğu karakolda aldı Bursa'ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenini içinde pasaportları bulunan çantası çalndı.

Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

Pasaportları çalınan turist aile soluğu karakolda aldı

BURSA - Bursa'ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenini içinde pasaportları bulunan çantası çalndı. Aile soluğu karakolda aldı.

Bursa'nın tarihi yerlerini gezmek için gelen Kuveytli 6 kişilik aileninin çantası Ulucamide çalındı. İçinde tüm ailenin pasaportlarını bulunduğu çanta çalınınca aile ne yapacağını şaşırdı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle 6 kişilik aile en yakın polis karakoluna yönlendirildi. Polis ekipleri çantayı çalan hırsızları bulmak için harekete geçti.

YORUMLAR
500
Bursa haberleri! Bursa'da en eskisi 160 yıllık üç harita özenle korunuyor Bursa haberleri! Bursa'da en eskisi 160 yıllık üç harita özenle korunuyor En eskisi 160 yıllık üç harita özenle korunuyor En eskisi 160 yıllık üç harita özenle korunuyor KAZA YAPIP YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ, 'SÜRÜCÜ DEĞİLİM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMİYORUM' DEDİ KAZA YAPIP YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ, 'SÜRÜCÜ DEĞİLİM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMİYORUM' DEDİ
Kaynak: İHA

turist, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
11:23 ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:23 Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor
10:11 Kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis verildi! Cezanın gerekçesi de belli oldu
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 12:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement