Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı - Son Dakika

Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı

27.01.2021 16:49

Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı Başkentte, kuyumcuları sahte bilezikle dolandıran hırsızlar yakalandı.

Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı

ANKARA - Başkentte, kuyumcuları sahte bilezikle dolandıran hırsızlar yakalandı. Hırsızların, yakalanmamak için sahte bilezikleri spor ayakkabının içindeki astara sakladıkları ortaya çıktı.

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde kendilerine aile görünümü veren B. E. ve N. Ç., kuyumcuya giderek yanlarında götürdükleri sahte bilezikleri satmaya çalıştı. Kuyumcu, bileziklerin sahte olup olmadığını anlamak için bileziklerden bir tanesini büktü. Kuyumcunun, bileziğin sahte olduğunu anladığını düşünen hırsızlar, bileziği alıp kaçtı. Kuyumcu ise, yaşanan olay sonrasında hemen güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızların kimliğinin belirlenmesiyle olayla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından hırsızların kullandığı otomobilin belirlenmesi üzerine yapılan takip sonrasında, hırsızların daha önce İzmir ve Bursa'da ayarı düşürülmüş bilezikleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Polis takibinden korunmak için başkalarının ismiyle otomobil kiraladıkları tespit edilen şüphelilerin, konakladıkları yerlerde "günübirlik" diye tabir edilen evleri tercih ettiği anlaşıldı.

Bilezikler ayakkabının içindeki astarında çıktı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarını tamamlaması sonrasında, B. E. ile N. Ç.'nin Ankara'nın Mamak İlçesi'nde kaldığı günübirlik eve operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında şüphelilerin evinde yapılan aramayı tamamlayan güvenlik güçleri, hırsızların kullandığı otomobilde yaptığı aramada bir çift ayakkabının astarına gizlenmiş 4 adet sahte bilezik buldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan B. E. ve N. Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı
Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı
Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı
Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Kuyumcu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar yakalandı, sahte bilezikler ayakkabının astarından çıktı - Son Dakika


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