İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar - Son Dakika
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İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar

16.03.2022 09:55
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar

İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar Adana'da iş yerinden çaldıkları metal levhayı götürürken iş yeri çalışanına yakalanan zanlılar, affetmesi için ona yalvardı Adana'da iş yerinden çaldıkları metal levhayı götürürken iş yeri çalışanına yakalanan...

İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar

Adana'da iş yerinden çaldıkları metal levhayı götürürken iş yeri çalışanına yakalanan zanlılar, affetmesi için ona yalvardı

ADANA - Adana'da iş yerinden çaldıkları metal levhayı götürürken iş yeri çalışanına yakalanan zanlılar, affetmesi için ona yalvardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre atık kağıt toplayan Yunus G. ve Kemal K. (35), Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki bir halı sahadan metal levha çalıp elektrikli bisiklete yükledi. Bu durumu gören halı saha çalışanı Cumali Ceyhan şahıslara seslenerek levhayı bırakmalarını istedi. Ancak şahıslar elektrikli bisikletle kaçmaya çalıştı. Ceyhan hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar polise hırsızlık yapmadıklarını, levhanın yol kenarında durduğunu sahipsiz sandıkları için aldıklarını söyledi. Ancak Ceyhan zanlıların yalan söylediğini, levhayı aldıklarını görünce seslendiğini buna rağmen kaçtıklarını ifade etti. İş yeri görevlisi Ceyhan zanlıların yanına giderek "Neden aldınız? "İhtiyacınız varsa gelin isteyin. Ekmek alın deseydiniz ekmek alırdım" şeklinde konuştu. Zanlılar ise "Kusura bakma ağabey ihtiyacımız vardı. Metalin sahipsiz olduğunu düşünerek aldık. Aklımız böyle başımıza gelecek" dedi.

Ceyhan, gazetecilere, şüphelileri uyarmalarına rağmen kendilerini dinlemeyip kaçtıklarını söyleyerek, "Şimdi de bizi affedin diyorlar. Biz şikayetçi olmasak başkasının canını yakacaklar. Kendilerinden şikayetçi olacağız." diye konuştu.

İki şüpheli ifadelerinin alınması için Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar
İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar

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Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar

Ceyhan, Ekmek, Adana, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden metal levha çaldılar, yakalanınca affedilmek için yalvardılar - Son Dakika


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