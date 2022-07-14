Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi

Dün sabah saat 09.00 sıralarında Hilal Mahallesi'nde bulunan bir eve hırsız girdiğinin ihbarı üzerine, bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

KAPININ ARKASINA DESTEK KOYMUŞLAR

Polis ekipleri bölgeye gittiğinde adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti. Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, evin kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girilip kapının arkasına açılmaması için destek koyulduğunu tespit etti.

EVDE NE VARSA TOPLAMIŞLAR

Ev sahibi kadından evin anahtarını alan polis ekipleri, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, kettle ve fırının yerinden çıkartılıp kapıya getirildiğini; terasa çıkıldığında ise televizyon ve elektrikli süpürgenin sökülüp buraya çıkarıldığını ve buradan taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

ÖZÜR DİLEYİP YALVARDILAR

Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., evin teras bölümünde saklanırken, hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalandığı anları ise ev sahibi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu esnada şüphelilerin, ev sahibi kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.