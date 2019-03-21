Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Yakalanmamak İçin Lüks Otomobil Kullandı

Hırsızlar Yakalanmamak İçin Lüks Otomobil Kullandı

1 saat önce

Denizli'de bir iş yerinden 140 bin TL'lik malzeme çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar Yakalanmamak İçin Lüks Otomobil Kullandı, System.String[]
Denizli'de bir iş yerinden 140 bin TL'lik malzeme çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanmamak için lüks otomobiller kullanan şahıslar jandarma ekiplerini hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinden kablo çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısların 3 kişi olduğunu tespit etti. Ardından operasyon yapan ekipler şahısları gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada şahısların kent merkezinde bir iş yerinden 140 bin TL'lik malzemelerde çaldıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların yakalanmamak için lüks otomobiller kullandıkları da öğrenildi. Ayrıca şahısların adliyeye çıkarılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce ellerindeki savunma yaptıkları dosya kağıdı ile yüzlerini kapatma çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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