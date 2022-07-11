Hırsızlar yırtık monttan yakalandı

Kağıthane'de bir büfenin önündeki dolabın kilidini kıran hırsızlar, yere serdikleri montun içine doldurdukları içecekleri çekçekli motosiklete yükleyip kaçtılar. Hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansırken, hırsızlardan biri bir başka gün olay yerinden geçtiği esnada esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kağıthane polisi ise bir kişinin üzerindeki yeşil ve yırtık monttan yola çıkarak diğeri hırsızları kısa sürede yakaladı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda yaşı küçük 5 hırsız, sabah saatlerinde kapalı olan Yasin İnci'ye ait büfenin ön tarafından kilitli olan meşrubat dolabını gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi gözetleyen yaşı küçük hırsızlardan ikisi gözcü olarak kalırken, 3'ü de dolabın kilidini kırmaya uğraştı. Dakikalarca uğraşan hırsızlar, dolabın önündeki kilitli tabelayı eğerek, kilidi kırarak yakalanmamak için bölgeden bir süre uzaklaştı. Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsızlar, tekrar gelerek montunu yere serip, dolap içindeki meşrubatları doldurmaya başladı. Meşrubatları çekçekli motosiklete yükleyen hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı. Büfeyi açmak için gelen Yasin İnci, meşrubat dolabının açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane polisi hırsızları yırtık monttan yakaladı

İhbar üzerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, işyerindeki ve sokak içerisinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Büfenin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen polis ekipleri, hırsızların büfeye yakın bir bölgede olduğunu üzerinde durdu. Bölgede devriyeye çıkan Kağıthane polisi, görüntüde bir hırsızın üzerindeki yırtık yeşil monttan yola çıkarak hırsızları yakalamak için bölgede devriye attı. Yapılan çalışmalar sırasında esnaf yırttık montlu hırsız Ahmed I.'yi yakalayıp polise teslim etti. Devam eden çalışmalarda diğer hırsızlar ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"Aşağı yukarı 2 bin liralık bir zararımız var"

Esnaf Erhan Tezel, "Bundan 3 gün önce bizim kola dolaplarımızı patlatmışlar. Biz de kameradan görüntüleri izledik ve bir kişiyi teşhis ettik. Dün de dükkanı açmaya gelirken bu kişiyi bir aracın içinde gördük. Taksici de zaten çocuklardan şikayetçiydi, madde kullanmış olabileceklerinden şüpheliydi ve ona sıkıntı çıkaracaklarını düşünüyordu. Biz de adama yardım ettiğimiz esnada bu kişilerden birinin bizim dolaplarımızı patlatan çocuk olduğunu fark ettik. Biz de çocuğu arabadan indirdik ve polisi aradık ve polise teslim ettik. Bunlar toplamda 5 kişiler, 1 tanesi motoru kullanıyor diğerleri de motorun arkasındaki çuvallı sepet gibi bir kısım var oradalar. Zaten kamera görüntülerinde de görünüyor motosiklet burada duruyor ve motosikletten 5 kişi çıkıyor. Gelip kepenkleri kırıp dolapta ne var ne yok almışlar. Aşağı yukarı 2 bin liralık bir zararımız var. Bundan 3 hafta önce yine geldiler ve bir yandaki dolabı patlattılar. Planlı bir şekilde geliyorlar. O zaman geldiklerinde de saat 4 buçuk 5 civarıydı yine aynı saatlerde gelmişler. Bunlar bu işi meslek haline getirmişler. Emniyet mensupları gelip yakalayıp götürdüler" dedi.

Kağıthane'de yaşı küçük 5 hırsızın büfenin meşrubat dolabını soydukları anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların büfenin dolabını kırmak için dakikalarca uğraştığı, kilidi kırdıktan sonra monta meşrubatları doldurup kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL