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Hırsızlar yoldaki rögar kapağını çaldı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.

Hırsızlar yoldaki rögar kapağını çaldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Yolda bulunan rögar kapağı gece geç saatlerde çalındı. Sabah durumu fark eden bir vatandaş, bir kaza yaşanmaması için yakındaki bir inşattan getirdiği tuğlaları rögarın çevresine dizdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.

Yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:01 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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