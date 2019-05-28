Hırsızlar yoldaki rögar kapağını çaldı
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:01 Kaynak: İHA
'nın Birecik
ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi
'nde yaşandı. Yolda bulunan rögar kapağı gece geç saatlerde çalındı. Sabah
durumu fark eden bir vatandaş, bir kaza yaşanmaması için yakındaki bir inşattan getirdiği tuğlaları rögarın çevresine dizdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.
Yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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