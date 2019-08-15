Hırsızlara karşı fındık nöbeti
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındıklarını toplamaya başlayan üreticiler toplanan fındıkların çalınmasını önlemek için hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
'nın Kaynarca
ilçesinde fındıklarını toplamaya başlayan üreticiler toplanan fındıkların çalınmasını önlemek için hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.
Kaynarca ilçesinin Küçükkışla mahallesinde fındığını tüccara satmadan önce hasadını yapan üreticiler, ürünlerinin çalınmasını önlemek amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Mahalle muhtarı öncülüğünde başlatılan fındık nöbetinde toplanan fındıkların çalınmasını önlemek amacıyla tedbir aldıklarını belirten Ahmet Sakarya, "Köyümüzde Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte olabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldık. Muhtarlık olarak fındık sezonu bitene kadar alarmda olacağız. İki kişiden oluşan ekibimize birde araba tahsil ederek köyümüz Fındık bahçelerinde devriye attıracağız. Amacımız vatandaşımız mağdur olmasın. Güvenlik güçlerimizle irtibat halinde olup şüpheli araçları anında bildireceğiz. Her alanda köyümüze hizmet etmeye devam" dedi. - SAKARYA
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