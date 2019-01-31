Son Dakika Haberleri: Hırsızlara Turşu Bidonuyla Müdahale

Hırsızlara Turşu Bidonuyla Müdahale

25 dakika önce

İstanbul Pendik'te bir iş yerine giren hırsızlar, kafalarına yan binadan turşu bidonu atılınca neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul Pendik'te bir iş yerine giren hırsızlar, kafalarına yan binadan turşu bidonu atılınca neye uğradığını şaşırdı.

Pendik'te ilginç olay geçtiğimiz salı yaşandı. Cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne soygun amaçlı 3 kişi geldi. Sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda hırsızlar önce dükkanın kepengini patlattı. İçeri giren hırsızlar gördükleri pahalı malzemeleri araçlarına koymaya başladılar. Tam o sırada dükkan sahibi olan Melih Ş.'nin yan binasında oturan bir komşusu durumdan şüphelendi. İlk başta durumu anlayamayan komşu gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını fark edince balkonunda bulunan turşu bidonlarını fırlatmaya başladı. Neye uğrağını şaşıran hırsızlar alabildiklerini alıp hızla olay yerinden kaçtılar. Dükkanın alarmını duyan Melih Ş.ise geldiğinde hırsızların gitmiş olduğunu gördü. Komşusunun yaptığı sayesinde ise büyük bir zarardan kurtulmuş oldu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

"EĞER KOMŞUMUZ BÖYLE BİR HAREKETTE BULUNMASAYDI…"

Hırsızların girer girmez pahalı ürünlere yöneldiğini dile getiren Melih Ş. " Saat 06.13 geçe alarm merkezi bizi aradı. Dükkanda hareket olduğunu söyledi. Ona istinaden biz hemen geldik. Geldiğimizde hırsızlar gitmişti. Kepengi patlatmış. Daha sonra kapıyı açıyor. Üç kişiler. İçeri giriyorlar. Bir tanesi arabada. Bir tanesi raftaki bağlı ürünlerin hepsini aşağı indiriyor. Bir tanesi de arabaya koymaya çalışıyor. Tam o sırada komşumuz sesleri duyuyor. Alarm çalmaya başlayınca balkonda bulduğu her şeyi fırlatıyor. Hırsızlar o seslerden korkuyorlar ve kaçıyorlar. Eğer komşumuz böyle bir harekette bulunmasaydı minimum 20-25 bin lira malzeme götürürlerdi çünkü içeri girer girmez pahalı ürünlere yöneliyorlar. Daha önceden muhtemelen keşif yapmışlar. Şu an 5-6 bin liralık bir zararımız var " diye konuştu. Herkese böyle komşu gerektiğini söyleyen Şahin, "Bu zamanda böyle komşudan Allah razı olsun. Dükkana girdikleri saatte herkes işe gidiyor. Yakınımızda otobüs durağı var. Kimse dönüp bakmıyor bile. Sağ olsun bizi kurtardı. Herkese böyle komşu olsun diyorum. Bu aralar hırsızlık olayları aşırı arttı. Caydırıcı bir cezasının olması lazım. Bir an önce yakalanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz. Başkalarının da canını yakmasınlar. Biz ucuz kurtulduk " dedi. Öte yandan hırsızlara komşunun turşu bidonuyla müdahalesi saniye saniye kameralar yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Güncel
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