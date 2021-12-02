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Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'" Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi - Son Dakika

Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'" Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi

02.12.2021 11:50

Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'" Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi Hırsız ev sahibinin 225 bin lirasını şans eseri bulamadı Hırsız tarafından yaklaşık 20 bin TL değerinde para ve eşyası çalındı Antalya'nın Serik ilçesinde gece uyurken evine giren hırsız tarafından yaklaşık 20 bin...

Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'" Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi

Hırsız ev sahibinin 225 bin lirasını şans eseri bulamadı

Hırsız tarafından yaklaşık 20 bin TL değerinde para ve eşyası çalındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece uyurken evine giren hırsız tarafından yaklaşık 20 bin TL değerinde para ve eşyası çalınan ev sahibi hırsıza önce sitem etti sonra da "Delikanlı gibi parayı getir " dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir eve giren hırsız 16 bin 700 lira ile birlikte, kol saati, künye, çeyrek altın ve cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Gece saat 02.00-05.00 sıralarında evine hırsız girdiğini belirten kaportacı Ramazan Akbulut, "Kendi alın terimle kazandım, dışından bir para olsa bu kadar uğraşmayacağım. Beni bizzat iyi tanıyorsa hırsız delikanlıca bu parayı getirsin" dedi.

Bir apartmanın zemin katında oturan Akbulut ailesinin uyuduğu sırada evlerine gece saatlerinde hırsız girdi. Balkon kapısından içeri giren hırsız yatak odasında bulunan 16 bin 700 lira ile birlikte kol saati, künye, çeyrek altın ve cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Emniyete giderek suç duyurusunda bulunan Akbulut, polisten hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi. Sanayide kaportacı olan ve evin başka bir yerinde bulunan 225 bin lirayı şans eseri hırsızın bulamadığını belirten Ramazan Akbulut, "Gece saatlerinde ben 01.30 sıralarında balkona çıktım sonra uyudum. Uyurken saat 02.00-05.00 arasında evime hırsız girdi. Uyuduğum için fark etmedim. Hırsız yatak odama girip gardırop da bulunan kişisel eşyalarımızı dağıtıyor. Sonra bazayı kaldırıyor ve içinde ki eşyaları dışarıya çıkarıyor. Makyaj masası çekmecesinde bulunan değerli künyelerimle birlikte 16 bin 700 lira paramı, saatimi, çeyrek altınımı ve cep telefonumu alıyor. Evde bulunan 225 bin lirayı bulamadan kapıdan çıkıp gidiyor. Emniyete bilgi verdim ilgilendiler ama daha fazla ilgilenmelerini istiyorum. Bu parayı yolda belde toplamadım. Başkasının parasına çökerek toplamadım. Kendi alın terimle kazandım. Dışından bir para olsa bu kadar uğraşmayacağım. Eğer karşımda ki insanda beni görüyorsa ve beni bizzat iyi tanıyorsa delikanlıca bu parayı getirsin" dedi.

Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi
Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip' Delikanlı gibi parayı getirsinler dedi

Türk Lirası, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'' Delikanlı gibi parayı getirsinler' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip'" Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi - Son Dakika
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