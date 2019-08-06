Son Dakika Haberleri: 'Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun'
Son Dakika 3. Sayfa Haber

'Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun'

57 dakika önce

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü vatandaşlara, hırsızlar ve dolandırıcılar ile ilgili uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

'Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun', System.String[]
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü vatandaşlara, hırsızlar ve dolandırıcılar ile ilgili uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Samsun Mecidiye Çarşısında ve Gazi Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle 'Hırsızlara ve Dolandırıcılara karşı Duyarlı Olun' sloganıyla vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Yapılan uyarılarda bayram tatili süresince alışveriş merkezlerinde, Pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları, plajlar, park ve bahçeler gibi kalabalık yerlerde yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda yüklü miktarda para taşımayın. Halkın yoğun olduğu yerlerde çocuğunuzu yalnız bırakmayın. Sosyal medya aracılığı ile evde olmadığınızı veya olmayacağınızı belirten paylaşımlar yapmayın tarzında bilgiler verildi.

Her zaman bu tür uyarıların olması gerektiğini söyleyen Serdar Taştekin, "Halkımızın bilinçli olması konusunda çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Sadece biz değil yurt dışından gelen misafirlerimiz bu tür uygulamalar ile daha tedbirli olacağını düşünüyorum" dedi. - SAMSUN
Kurban Bayramı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:43 Kaynak: İHA
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