Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi - Son Dakika

Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi

27.05.2021 09:07

İstanbul Fatih'te sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 şahıs iş yerinde çalışan kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ünün polis çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısına gelen 3'ü polis 8 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı.

İŞ YERİ ÇALIŞANINI BACAĞINDAN VURDULAR

Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 8 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı.

Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi

POLİS MEMURU ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MERMİ VATANDAŞI SIYIRDI

Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı, "Dışarıda oturuyorduk. Baktık binadan 3 kişi çıktı. Üzerlerinde polis yelekleri vardı. Korkutmak için silah çıkarmışlar, sonra vurmuşlar birini. Dışarıda da bir kere ateş ettiler. Sonra içeri girdik. Mermi sıyırmış. Duyduğumuza göre bir tane gerçek polis varmış diğerleri sahteymiş" diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

Altın toptancısını soymaya çalışanlarla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri o gün olay yerinde olan toplam 8 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden İstanbul'da görevli polis memurunun yanı sıra Amasya ve Zonguldak'ta görevli iki polisin daha olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli polislerden Abdullah D., C.A. ve H.Ş. ile öğrenci olan Alper Ş. ve esnaf Şehmuz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi

İstanbul, Fatih, Altın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi - Son Dakika


YORUMLAR (12)
  • Ali Karaman: Belliki polis teşkilatı çok üzülmüş bu olaydan. Bizlerde insanlık adına çok üzüldük. Hatasız kul olmaz. Ancak kimse unutmasın yakalayanlarda kahraman Türk Polisi. Selamlar Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
  • MAHMUT: 3 POLİS MEMURU DEVLETİN VERDİĞİ BEYLİK TABANCASIYLA SOYGUNA KARIŞMASI VAY BEH FİLM SAHNESİ GİBİ Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • Bora: Suç bireyseldir yapan kişiyi bağlar kurumları ve çalışanlarını karalamaya çalışmayın suç işlemiş olursunuz,her istediğinizide kafanıza göre yorumlayamazsınız Cevap Yaz 18 10 Yayından Kaldır
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