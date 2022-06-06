Hırsızlardan ses sistemini kurtardığına sevindi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti - Son Dakika
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Hırsızlardan ses sistemini kurtardığına sevindi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti

06.06.2022 09:22
Hırsızlardan ses sistemini kurtardığına sevindi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti

Esenyurt'ta hırsızlar, bir dükkandan ses sistemini çaldıkları esnada işyeri sahibiyle göz göze geldi.

Esenyurt'ta hırsızlar, bir dükkandan ses sistemini çaldıkları esnada işyeri sahibiyle göz göze geldi. Şahısların peşinden koşarak kamyonete atlayan dükkan sahibi, çalınan eşyasını almak isterken 1'i kadın 4 kişinin olduğu kamyonette darp edildi. Çevredekilerin yardımıyla hırsızlardan kurtularak 5 bin liralık ses sistemine kavuştuğuna sevinen iş yeri sahibi, bu sefer de içinde 900 lira olan cüzdanını çaldırdığını fark etti. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, dükkan önünde duran ses sistemini gözüne kestirdi. Güpegündüz yaşanan olayda dükkanın önüne araçla gelen şahıslardan biri, kapının girişinde bulunan ses sistemini sökmeye başladı. Müziğin kesildiğini fark eden işyeri sahibi Mesut Karataş, kapıya baktığında hırsızla göz göze gelirken, şahıslar hemen araca atlayarak kaçmak istedi. Hırsızların peşinden koşan dükkan sahibi, hızla giden kamyonete atlarken, sonrasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten bir olayla karşılaştı. Çalınan eşyasını almak isterken kamyonet römorkünde hırsızlar tarafından darp edilen dükkan sahibi, çareyi çevredekilerden yardım istemekte buldu.

SEVİNCİ YARIDA KALDI

Vatandaşların olaya müdahale etmesiyle ses sistemini hırsızlardan alan Karataş, dükkanına döndü. Aradan geçen dakikalarda cüzdanının yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, arbede hırsızların cüzdanını çaldığını fark etti. Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"YEDİĞİMİZ DAYAK BİZE KALDI"

Başından geçenleri anlatan Mesut Karataş, "Ben dükkanda müşterimle ilgileniyordum ve ses sisteminden müzik çalıyordu. Bir an müziğin kesildiğini fark ettim. Kafamı çevirdiğimde bir arkadaşın ses sistemi ile uğraştığını gördüm. O arada ses sistemini söktü ve sırtına attı. Ben ilk başta şaka yapıyor sandım ama baktım iş ciddiye gidiyor. Bende peşlerinden koşmaya başladım. Hemen hırsız ses sistemini arkadaşına verdi ve araca binerek kaçmaya başladılar. Araçlarının arkasına atlamaya çalıştım. Arkadaki şahıs ise beni atmaya çalışıyordu. Tabi ben araca binince şahıslar panik yaptı. Ani manevralar yaparak beni düşürmeye çalışıyorlardı. İnsanlardan yardım istedim ben de. Bir ara sokağa girdiler hemen onlarda. Aracı durdurarak 3 erkek bana saldırdı. Tabi esnaf arkadaşlar gelince hırsızlar hemen kaçtı. Tabi ben o arada ses sistemini almıştım. Ses sistemini alıp dükkana döndüğümde ise bu sefer de cüzdanımın yerinde olmadığını anladım. Yani anlayacağınız bu sefer de cüzdandan olduğumu fark ettim. Tabi hiç değilse ses sistemini kurtardık, buna seviniyoruz. Cüzdanımda 900 TL param vardı o gitti ama 5 bin TL'lik ses sistemini kurtardık. Yediğimiz dayak ise bize kaldı" dedi.

"GÖZ GÖZE GELDİK BEN ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Hırsızların çok rahat davranmasına şaşırdığını ifade eden Karataş, "Hırsız ile göz göze geldik. Ben ilk başta şaka yapıyor sandım. Gündüz vakti içinde insan olan bir dükkandan ses sistemi çalacak cesareti nereden buldular onu da bilmiyorum. Araçlarında plaka yok, ön camları filmli. Yine aynı grup bizim bir arkadaşımızın da paletlerini çalmış. Arkadaşımız da peşlerinden gittiğinde ona da 'Gelme paleti kafana vururum' demişler. Bu kadar rahat olmaları hakikaten çok şaşırtıcı" diye konuştu.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

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Kaynak: İHA

Mesut Karataş, Esenyurt, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlardan ses sistemini kurtardığına sevindi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti - Son Dakika

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